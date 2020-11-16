مفوضية اللاجئين: إعادة 77 مهاجرا إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 11:26 صباحا
مهاجرون جرى إعادتهم إلى طرابلس، 15 نوفمبر 2020، (مفوضية اللاجئين)

أعلن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، إعادة 77 مهاجرا غير شرعي إلى طرابلس، بعدما أنقذهم حرس السواحل الليبي.

وقدمت المفوضية لهم أغذية ومياها وبطانيات ومساعدة طبية، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية، حسب بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد.

وجددت المفوضية تأكيدها أن ليبيا «ليست ميناء آمنا لإعادة اللاجئين والمهاجرين إليه»، حيث أثير الجدل حول تلك مسألة مرة أخرى، بعدما حركت منظمات حقوقية ومحامون دعوى قضائية بشأن واقعة إعادة السلطات المالطية 52 مهاجرًا إلى ليبيا قبل شهور، حيث توفي خمسة منهم على الأقل خلال أبريل الماضي.

وصرح أحد رافعي الدعوى، في تصريحات إلى «الوسط» بأن مالطا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودستور مالطا، واتفاقية جنيف، بخصوص نقل المهاجرين المعرضين للخطر إلى ميناء آمن، قائلا إن «ما حدث هو العكس، في انتهاك لحقوق هؤلاء».

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