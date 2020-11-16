«مكافحة الأمراض»: 722 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة

كوادر طبية في أحد مراكز العزل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتعافى 600 مصاب، في حين توفي ثمانية آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 4029 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1505 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1159 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 188 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 117 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 444 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 83 عينة.



إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الكفرة ثلاث عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 130 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 127 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينتان، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق خمس عينات، ومختبر فرع المركز غريان 84 عينة، والمختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد 52 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 130 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 74 ألفا و324 حالة، منها 28 ألفا و566 نشطة، وتعافي 44 ألفا و733 مصابا، في حين توفي 1025 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.