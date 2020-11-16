تسجيل 16 إصابة بفيروس «كورونا» في مركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 11:01 صباحا
مركز بنغازي الطبي (فيسبوك).

 أعلن مركز بنغازي الطبي عن تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وقال المركز إن مختبر الأحياء الجزئية لتحليل «covid-19» استقبل 85 عينة.

وبحسب البيان، فإن الاختبارات أظهرت سلبية 69 عينة، فيما تأكدت إصابة 16 شخصا.

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