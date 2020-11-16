تسجيل 16 إصابة بفيروس «كورونا» في مركز بنغازي الطبي

مركز بنغازي الطبي (فيسبوك).

أعلن مركز بنغازي الطبي عن تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وقال المركز إن مختبر الأحياء الجزئية لتحليل «covid-19» استقبل 85 عينة.

وبحسب البيان، فإن الاختبارات أظهرت سلبية 69 عينة، فيما تأكدت إصابة 16 شخصا.