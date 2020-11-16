حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» في جالو

مستشفى جالو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الوباء في جالو.

وكانت الحالة تخضع للعلاج في مركز العزل بالمدينة، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، تسلمت اللجنة جهازا للكشف عن «كورونا» والمشغلات الخاصة به، وذلك لرفع المعاناة التي كانت تبذل في نقل العينات من الواحات إلى بنغازي، وتوفير الوقت والجهد.

ويجري حاليا تدريب عدد من الكوادر الطبية على تشغيله، حسب بيان سابق للجنة، أشار إلى أن من أهم مميزات الجهاز هو سهولة الاستخدام ولا يحتاج إلى وقت طويل في التدريب، إضافة إلى عدم حاجته إلى تجهيزات خاصة وسرعة عمله، إضافة إلى دقة نتائجه، وستوفر الشركة الموردة للجهاز مواد التشغيل لمدة عام كامل، إضافة إلى التشغيل والتدريب وضمان للجهاز مدة عام.