أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على غالبية المناطق

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس إلى الاعتدال على غالبية مناطق البلاد اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن مناطق الشمال الغربي ستشهد سقوطا للأمطار بنسبة جيدة، مساء غد الثلاثاء، تصحبها سحب رعدية، قد تكون غزيرة على بعض المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الخليج والساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر يوم الأربعاء المقبل على مناطق الجفرة وغدامس، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.