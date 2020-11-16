ليبيا تستضيف فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال للعام الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 09:59 صباحا
شعار الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، (أرشيفية: عمل الوفاق)

انطلقت فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال اليوم، الإثنين، الذي تستضيفه ليبيا للعام الثاني، في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتنظم وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الفعاليات بالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة الأعمال وعدد من الشركاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتنعقد فعاليات الأسبوع لهذا العام بشكل افتراضي للمرة الأولى، بمشاركة أكثر من 12 جهة محلية مشاركة، تتخلله مجموعة واسعة من الفعاليات المتمثلة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل واللقاءات على الشبكة العنكبوتية بحضور ومشاركة نخبة من المختصين المحليين والدوليين، وفق البيان.

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وينظم أسبوع ريادة الأعمال سنويا في 180 دولة عضوة في الشبكة الدولية لريادة الأعمال، بحضور متوقع يصل إلى أكثر من عشرة ملايين مشارك، عبر أكثر من 40 ألف فعالية تحتفي بقطاع ريادة الأعمال، وتناقش آخر المستجدات المتعلقة بتطويره، وذلك في ظل مستجدات السوق الحالية، والعمل على تقديم نماذج عملية وصياغة حلول للتحديات لتحقيق فرص النمو والتطور لهذا القطاع على المستويين المحلي والدولي.

وتقوم الدول المشاركة خلال هذا الأسبوع على التنظيم والتنسيق مع الشركاء المحليين لتقديم حزمة من الفعاليات الريادية الهادفة، في إطار الاحتفاء بنمو وازدهار هذا القطاع، حيث تقوم محاور الفعاليات المختلفة، سنويا على المواضيع الأربعة الأساسية التالية: السياسات والإجراءات والأنظمة، والنظم الريادية، والتعليم.

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