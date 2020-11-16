إعادة افتتاح القنصلية الفلسطينية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 08:52 صباحا
عدد من المشاركين في إعادة افتتاح قنصلية فلسطين في بنغازي. (خارجية الموقتة)

أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة إعادة افتتاح القنصلية الفلسطينية في مقرها الجديد بمدينة بنغازي أمس الأحد، بحضور القنصل العام لدولة فلسطين في ليبيا أحمد جرار.

وشارك وفد يمثل وزارة الخارجية في افتتاح مقر القنصلية الجديد، وأكد أعضاء الوفد سعادتهم باستئناف العمل القنصلي خدمة لأبناء الجالية الفلسطينية، و«للتعبير عن إيمان الشعب الليبي بقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس»، حسبما جاء في بيان عن الوزارة.

من جانبه، عبر القنصل العام لدولة فلسطين عن سعادته بـ«كل ما قُدم من تسهيلات من قِبل الوزارة من أجل أن تستأنف القنصليةُ عملَها في ظروفٍ ومناخٍ إيجابي»، مشددا على «عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بشقيقه الشعب الليبي طيلة عقود طويلة من الزمن عبرت عنها مواقف صادقة وثابتة من قضية العرب المركزية فلسطين»، وفق البيان.

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