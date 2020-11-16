«رويترز»: التعافي السريع لإنتاج النفط في ليبيا تحدٍّ لتخفيضات «أوبك+»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 08:50 صباحا
حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)

قالت وكالة «رويترز» إن التعافي السريع لإنتاج النفط في ليبيا، إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، يمثل تحديًا لتخفيضات «أوبك+».

جاء ذلك في تقرير بشأن أسعار النفط اليوم الإثنين، التي قفزت مدفوعة بآمال إبقاء «أوبك+» على سياسية خفض الإنتاج، بينما تظل المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود بسبب «ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة الإنتاج من ليبيا».

وتخفض «أوبك+» الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا، وكانت تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير، لكن من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة وزارية غدا الثلاثاء، قد يوصي بإجراء تغييرات على حصص الإنتاج عندما يجتمع جميع الوزراء يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر.

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وفي حين أن التباطؤ في حركة المرور في أوروبا والولايات المتحدة قلل من آمال تعافي الطلب على الوقود هذا الشتاء، يظل الأمل منعقدا على التعافي الذي يشهده اقتصادا الصين واليابان، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم.

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