بلدية غات تعلن حد السحب من مصرفي شمال أفريقيا والتجاري الدولي

مصرف شمال أفريقيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية غات، عن حد السحب من مصرفي شمال أفريقيا والتجاري الوطني.

وقالت البلدية في بيان اليوم، إن تحديد حد السحب في المصرفين جاء بعد استكمال الفرق الفنية التابعة للمجلس البلدي غات، وفرع الرقابة الإدارية غات، أعمالها مع إدارتي المصرفين.

وسيكون حد السحب من مصرف شمال إفريقيا، 1300 دينار لكل حساب جاري، فيما سيكون حد السحب من المصرف التجاري الوطني غات 700 دينار لكل حساب جاري.

وبحسب البيان، سيتابع المجلس البلدي العمل مع إدارتي المصرفين، لتحديد آلية مناسبة لتلافي أي ملاحظات واردة بخصوص توزيع السيولة النقدية في المرات القادمة.