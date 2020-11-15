خلال زيارته للدوحة.. أمير قطر يهنئ رئيس تونس بنجاح ملتقى الحوار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 10:08 مساء
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. (الإنترنت)

هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، خلال زيارته الدوحة، اليوم الأحد، على نجاح ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس برعاية الأمم المتحدة.

وأجرى الشيخ تميم بن حمد، محادثات موسعة مع قيس سعيد الذي وصل الدوحة، مساء السبت، في أول زيارة إلى قطر منذ اعتلائه السلطة العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تناولت المشاورات علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها، ومستجدات الأحداث على الساحتين الدولية والإقليمية، لاسيما في ليبيا إلى جانب تطوير علاقات البلدين، خصوصا السياسية والتنمية الاقتصادية والاستثمار والصحة والتعليم.

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وأوضح وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، في تصريحات له أن الملف الليبي، كان من أهم محاور المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية خلال جلسة العمل الموسعة التي جمعت وفدي البلديْن في الديوان الأميري، مؤكدا أن من مصلحة الجميع أن يسود الاستقرار في ليبيا.

ورافق سعيد في زيارته، التي تتواصل حتي غد الإثنين، وفد رفيع المستوى يضم وزراء الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، والتجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، والشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي.

يذكر أن أمير دولة قطر زار تونس، في فبراير الماضي، حيث بحث مع الرئيس سعيد تعزيز العلاقات الثنائية.

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