انطلاق دورة تدريبية حول طرق إعداد المناهج التعليمية الحديثة بالمعاهد القضائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 09:15 مساء
الدورة التدريبية الخاصة بطرق إعداد المناهج التعليمية والتدريبية بالمعاهد القضائية, 15 نوفمبر 2020. (عدل الوفاق)

انطلقت عن بعد وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، صباح اليوم الأحد، أعمال الدورة التدريبية الخاصة بطرق إعداد المناهج التعليمية والتدريبية بالمعاهد القضائية، والتي تستهدف عددا من أعضاء هيئة التدريس والمدربين بالمعهد العالي للقضاء.

وبحسب بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق، تأتي الدورة استمرارا للتعاون القائم بين الوزارة وبعثة الاتحاد الأوربي اليوبام، والسفارة الهولندية في مجال رفع القدرة المؤسسية للمعهد.

ومن المقرر أن تستمر أشغال الدورة حتى يوم الخميس القادم، ويشرف على تقديم الحصص التدريبية مركز التعاون القانوني الدولي بهولندا  CILC، وبواسطة عدد من الخبراء في مجال التدريب و التعليم.

ولفت البيان إلى أن هذه الدورة تأتي استكمالا للجزءين الأول والثاني، واللذين تركزا على استخدام الوسائل الحديثة في التعليم و التدريب.

 حضر الورشة مدير المعهد العالي للقضاء و«لوانا» مسؤولة العدالة الجنائية ببعثة اليوبام.

الدورة التدريبية الخاصة بطرق إعداد المناهج التعليمية والتدريبية بالمعاهد القضائية, 15 نوفمبر 2020. (عدل الوفاق)
الدورة التدريبية الخاصة بطرق إعداد المناهج التعليمية والتدريبية بالمعاهد القضائية, 15 نوفمبر 2020. (عدل الوفاق)
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