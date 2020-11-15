فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالواحات يتسلم جهاز «PCR»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 05:16 مساء
جهاز «PCR» الجديد بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الواحات. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، عن تسليم جهاز «PCR» الخاص بتحليل فيروس «كورونا المستجد» إلى فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمنطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، في إطار مواصلة جهودها لدعم المنطقة في مكافحة انتشار فيروس «كورونا» بالمنطقة.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الجهود تأتي ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة وبرعاية من شركة «فنترسهال» الألمانية، مشيرة إلى تسليم عدد من مشغلات التحليل مع الجهاز كدفعة أولى لمساندة جهود المركز في مكافحة هذه الجائحة.

وحضر مراسم التسليم والتسلم، عادل بن قبلية مندوبا عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وعضو المجلس التسييري لبلدية جادو، أحمد سعد، وعبدالسلام المدني مندوبا عن شركة «فنترسهال» الألمانية، والدكتور وائل الهواري من مركز مكافحة الأمراض بنغازي، ومدير مركز مكافحة الأمراض فرع الواحات، سعد أبوالقاسم.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الدكتور وائل الهواري قدَّم، بحضور عدد من المختصين بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الواحات، شرحًا وافيًا وعمليًّا عن كيفية تشغيل الجهاز وكيفية فحص العينات والحصول على النتائج. مؤكدة أن هذا الجهاز يعتبر من الأجهزة المتطورة التي لا تحتاج إلى تجهيزات مسبقة ويستخدم عادة للكشف على الحالات الطارئة والمستعجلة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تعمل من خلال إدارة التنمية المستدامة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة خلال المدة القادمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة الليبية لتوفير اختبارات سريعة وغير مكلفة ومعتمدة دوليا لمواجهة الحاجة الملحة، لإجراء أكبر عدد ممكن من الاختبارات والكشوفات، خصوصا بعد عودة العمليات والإنتاج النفطي والحاجة إلى إجراء الاختبارات للعاملين بالحقول والمنصات البحرية والموانئ والمواقع النفطية، وكذلك تقديم الدعم للمناطق المحيطة بالمواقع النفطية.

جهاز «PCR» الجديد بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الواحات. (المؤسسة الوطنية للنفط)
تدريب العاملين بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالواحات على جهاز «PCR» الجديد. (المؤسسة الوطنية للنفط)
جهاز «PCR» الجديد بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الواحات. (المؤسسة الوطنية للنفط)
جهاز «PCR» الجديد بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الواحات. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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