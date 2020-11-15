شركة شحن تركية تباشر رحلاتها من وإلى مطار مصراتة

طائرة شركة «MNG» التركية في مطار مصراتة. (صفحة مطار مصراتة على فيسبوك)

أعلن مطار مصراتة الدولي، اليوم الأحد، أن شركة الشحن التركية «MNG» باشرت رحلاتها من وإلى المطار بعد غياب دام ما يقارب العامين.

وأشار مطار مصراتة عبر صفحته على «فيسبوك» إلى أن شركة الشحن التركية «MNG» توقفت رحلاتها إلى المطار منذ شهر مارس 2019.

ونشرت صفحت مطار مصراتة الدولي صورا لإحدى طائرات الشحن التابعة للشركة الخاصة التركية في أرض المطار.

طائرة شركة «MNG» التركية في مطار مصراتة. (صفحة مطار مصراتة على فيسبوك)

طائرة شركة «MNG» التركية في مطار مصراتة. (صفحة مطار مصراتة على فيسبوك)

طائرة شركة «MNG» التركية في مطار مصراتة. (صفحة مطار مصراتة على فيسبوك)