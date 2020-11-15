شركة شحن تركية تباشر رحلاتها من وإلى مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 04:27 مساء
طائرة شركة «MNG» التركية في مطار مصراتة. (صفحة مطار مصراتة على فيسبوك)

أعلن مطار مصراتة الدولي، اليوم الأحد، أن شركة الشحن التركية «MNG» باشرت رحلاتها من وإلى المطار بعد غياب دام ما يقارب العامين.

وأشار مطار مصراتة عبر صفحته على «فيسبوك» إلى أن شركة الشحن التركية «MNG» توقفت رحلاتها إلى المطار منذ شهر مارس 2019.

ونشرت صفحت مطار مصراتة الدولي صورا لإحدى طائرات الشحن التابعة للشركة الخاصة التركية في أرض المطار.

طائرة شركة «MNG» التركية في مطار مصراتة. (صفحة مطار مصراتة على فيسبوك)
طائرة شركة «MNG» التركية في مطار مصراتة. (صفحة مطار مصراتة على فيسبوك)
طائرة شركة «MNG» التركية في مطار مصراتة. (صفحة مطار مصراتة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
الليبي أبولبابة يقود ماريبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا
رياضة محلية
وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
ليبيا
ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
مصدر بقطاع النفط لـ«رويترز»: تعافي الإنتاج الليبي بشكل أسرع من المتوقع
ليبيا
«العليا لمكافحة وباء كورونا» توافق على فرش المساجد بالسجاد مع دخول فصل الشتاء
ليبيا
ضبط مرتكبي جريمة قتل مواطن في بنغازي
ليبيا
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
العدد 260 من جريدة «الوسط»: مخاض ولادة حكومة ليبية جديدة.. واغتيال «البرعصي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من «كورونا»