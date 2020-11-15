التويجر: تحديد موعد الانتخابات دون اعتماد دستور تكرار لسيناريو اتفاق الصخيرات

مقرر لجنة صياغة مشروع الدستور بالهيئة التأسيسية رمضان التويجر. (أرشيفية: الإنترنت)