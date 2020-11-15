«أجوكو» تعلن تكثيف البحث عن موظفها المفقود منذ الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 10:42 صباحا
الموظف بشركة الخليج العربي للنفط حمزة ميلود، الذي فُقد الاتصال به منذ الجمعة الماضي. (الشركة)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» فقدان الاتصال بالمستخدم لدى الشركة حمزة ميلود الحضيري، منذ مغادرته حقل النافورة النفطي في العاشرة صباح الجمعة.

وقالت الشركة في بيان مساء السبت إن الحضيري فقد الاتصال به ولم يتم العثور عليه، وأوضحت أنه وصل إلى مدينة جالو بغد مغادرته حقل النافورة، وكانت وجهته حقل «البيضاء 47» التابع للشركة.

وأشارت إلى تشكيل فريق بحث، مكون من سرية مرادة المقاتلة ومركز شرطة مرادة وشركة الواحة وحرس منشآت حقل النافورة ومتطوعين من قبيلة ازوية ومتطوعين من مرادة وحقل البيضاء، للسعي نحو العثور على المفقود.

شمل البحث أمس حقل 103 وما جاوره، وكل الطرق المؤدية إلى حقل البيضاء، «لكن دون جدوى»، وفق بيان الشركة، الذي أشار إلى أن جزءا من البحث سيكون جويا، اليوم الأحد، بجانب عمل فريق البحث ميدانيا.

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