مراكز العزل بمصراتة تستقبل 3 حالات «كورونا»

مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

ارتفع إجمالي الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» المتواجدة في مراكز العزل ببلدية مصراتة إلى 37 حالة، بعدما أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة الجائحة بالبلدية، اليوم السبت، استقبال هذه المراكز ثلاث حالات جديدة.

وحسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإنه ضمن حالات «كورونا» المؤكدة الموجودة بمراكز العزل هناك 17 حالة فقط توجد في العناية المركزة بهذه المراكز.

- 78 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة وشفاء 97 حالة

وأشار البيان إلى أن مركز العزل بالمعهد القومي تتواجد به 18 حالة «كورونا» بينها عشر في قسم الإيواء وثماني في العناية، بينما تتواجد تسع حالات في قسم العزل بمركز مصراتة الطبي بينها سبع في الإيواء واثنتين في العناية.

إضافة إلى سبع حالات في قسم العزل بمستشفى مصرات للدرن والأمراض الصدرية كلها في العناية، وثلاث حالات في مركز الكشف والعزل بالمركز الصحي الكراريم جميعها في قسم الإيواء.