تواصل أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 08:45 مساء
شفط مياه الأمطار من شوارع مصراتة، 14 نوفمبر 2020. (بلدية مصراتة)

أعلنت بلدية مصراتة عن انتهاء الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اليوم السبت، من شفط وسحب تجمع لمياه الأمطار بالطريق الساحلي «كرزاز» بالقرب من محطة وقود «الودي».

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لتنظيف الغرف الرئيسية وتصريف مياه الأمطار ومحطات الرفع الرئيسية داخل بلدية مصراتة، وذلك بالتنسيق مع لجنة الطوارئ المركزية المشكلة بقرار من عميد بلدية مصراتة، حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

- غرق قاطرة بميناء مصراتة جراء سوء الأحوال الجوية

ونهاية أكتوبر، تسببت عاصفة فجائية ضربت عددًا من أحياء العاصمة طرابلس ومصراتة والخمس مصحوبة بالأمطار، في اقتلاع أشجار النخيل وسقوطها على الطرق العامة وإلحاق أضرار بممتلكات عدد من المواطنين الخاصة.كما تسببت العاصفة في غرق القاطرة «جنات» الراسية بميناء مصراتة بعد اصطدام إحدى السفن الضخمة المحملة بالسيارات بها.

شفط مياه الأمطار من شوارع مصراتة، 14 نوفمبر 2020. (بلدية مصراتة)
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