المشيشي: من غير المعقول إعادة غلق المعابر الحدودية بين تونس وليبيا

رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي في قرطاج، 10 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية اليوم السبت، لدى إشرافه على إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، أن «جائحة كورونا لن تؤثر على العلاقات التونسية الليبية»، مشددا على أنه "«من غير الممكن إعادة غلقه لان تونس وليبيا شعب واحد».

وتابع المشيشي، إنّه من الضروري إعادة فتح معبر رأس جدير مع ليبيا، ووضع حدّ لتواصل غلقه اعتبارا لطبيعة العلاقة التاريخية والإنسانية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى عمل حكومته على أولوية فتح معبر راس جدير، منذ انطلاق أشغالها نظرا لما يمثله من شريان حياتي لتونس وولاية مدنين على وجه الخصوص.

بالصور.. إعادة فتح معبر رأس جدير واستئناف حركة التنقل بين ليبيا وتونس

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وبعد إغلاق دام 7 أشهر على خلفية تفشي وباء «كوفيد-19»، الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية، دبت الحياة مجددا في منفذي «رأس جدير» و«وازن» الحدوديين، حيث بدأ منذ نهار اليوم السبت، مسافرون في التدفق لعبور الحدود بين تونس وليبيا.

وأعطى مسؤولون من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تعليماتهم ببدء حركة العبور، بعد استكمال كل الإجراءات المتفق عليها مع الجانب التونسي.

وجاء قرار فتح الحدود، عقب التوافق على بروتوكول صحي مشترك بين الجانبين نهاية أكتوبر، في انتظار إعادة فتح حركة النقل الجوي بين البلدين غدا الأحد.

بالصور.. إعادة فتح معبر رأس جدير واستئناف حركة التنقل بين ليبيا وتونس

«الخارجية التونسية» تنشر تفاصيل البروتوكول الصحي بالمعابر البرية والجوية مع ليبيا