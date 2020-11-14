إطلاق حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 07:37 مساء
أحد المواطنين خلال تلقي التطعيم ضد مرض الإنفلونزا في أوجلة، 19 نوفمبر 2019 (بوابة الوسط)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، اليوم السبت، الشروع في حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي بالفترة الصباحية في العيادات والمراكز الصحية بالمدينة.

وتستهدف الحملة مقدمو الخدمة الصحية، والنساء الحوامل في جميع مراحل الحمل، إضافة إلى كبار السن من 60 عاما فما فوق، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بنغازي بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى استهداف الحمل كذلك المصابين بالأمراض المزمنة (مرض السكري، أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الدوري، أمراض الكلى، أمراض الجهاز العصبي، مرض نقص المناعة).

يشار إلى أن إدارة الخدمات الصحية بنغازي تطلق بشكل دوري حملات تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في المدينة، حيث سبق أن أعلنت في نوفمبر الماضي، إطلاق حملة بالخصوص.

منشور توعوي خاص بحملة الإنفلونزا الموسمية التي تنطلق في بنغازي في 16 نوفمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بنغازي)
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