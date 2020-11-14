بالصور.. إعادة فتح معبر رأس جدير واستئناف حركة التنقل بين ليبيا وتونس

إعادة فتح معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس, 14 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إعادة فتح معبر رأس جدير، صباح اليوم السبت، واستئناف حركة التنقل بين ليبيا وتونس للمسافرين وانسياب حركة السلع والخدمات بين البلدين.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تم افتتاح المعبر بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير أمن منفذ معبر رأس جدير وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية والضباط بالوزارة والقنصل التونسي بسفارة تونس لدي ليبيا.

وجاء افتتاح المعبر بعد توقيع الجانبين الليبي والتونسي على البروتوكول الصحي المشترك، بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها وفد من الجانب الليبي، ممثلا في وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية ومسؤولين بحكومة الوفاق لوضع الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من جائحة كورونا موضع التنفيذ.

«الخارجية التونسية» تنشر تفاصيل البروتوكول الصحي بالمعابر البرية والجوية مع ليبيا

وكشفت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، تفاصيل البروتوكول الصحي المنظم لحركة العبور بالمعابر الحدودية البرية والجوية بين تونس وليبيا، عشية استئنافها اليوم، التي تنص على حزمة من الإجراءات للتوقي من وباء «كوفيد - 19».

وأكد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الجمعة، فتح معبر رأس اجدير، اليوم السبت، إذ «لم يتم اتخاذ القرار إلا بعد إجراء لقاءات دورية وتدارس دقيق للبروتوكول الصحي الواجب اعتماده، بالنسبة إلى الوافدين عبر المعبر» وفق تعبيره.

إعادة فتح معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس, 14 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

إعادة فتح معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس, 14 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

إعادة فتح معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس, 14 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

إعادة فتح معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس, 14 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)