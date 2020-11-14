هيئة البحث عن المفقودين تنفي العثور على جثث لجنسيات أجنبية في المقابر الجماعية بترهونة

عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية المكتشفة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

نفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الأخبار التي تداولتها بعض القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومفادها بأن الجثث التي تم العثور عليها بالمقابر الجماعية بمدينة ترهونة تعود لجنسيات أجنبية وغير ليبية.

وطالبت الهيئة، في بيان اليوم، جميع القنوات التلفزيونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بتحري الحقيقة في نشر الأخبار وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة.

دفن ثلاث جثامين مستخرجة من المقابر الجماعية بترهونة بعد التعرف على ذويهم

وأمس الجمعة، قالت الهيئة، إن فريقًا من إدارة البحث عن الرفات قام بالإشراف على عملية دفن ثلاث جثامين مستخرَجة من مقابر جماعية في مشروع الربط بترهونة، بعد التعرف على ذويهم.