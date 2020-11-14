قوات «القيادة العامة» تنفذ مناورات بالذخيرة الحية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 05:59 مساء
مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية, (شعبة الإعلام الحربي)

نفذت كتيبة طارق بن زياد، التابعة لقوات القيادة العامة، مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية تحت اسم «واعملوا» الكرامة 2020.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي، اليوم مشاهد من المناورة التي «شملت نُخبًا من الفرق الخاصة والكتائب التخصصية المدفعية والدروع والصواريخ والهندسة العسكرية والقوات الخاصة وسلاح الجو وفريق القفز المظلي»، فيما لم تكشف موعد ومكان تنفيذ المناورة.

وأوضحت الشعبة أن المناورة نفّذت من خلالها تكتيكات حرفية رادعة هجومية ودفاعية وعمليات اقتحام، بحضور آمر اللواء وآمري الكتائب وعدد من القيادات العسكرية بالقيادة العامة.

ولفت البيان إلى أن المناورات أظهرت «مدى الدقة في إصابة الأهداف، وظهرت خلال هذه المناورة القدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيت المحدد».

ووصف البيان المناورة بأنها«باكورة عمليات عسكرية ستشمل جميع الألوية والكتائب للقوات المسلحة العربية الليبية، تأهبًا لردع و مكافحة الإرهاب وبسط السلم في كافة الأراضي الليبية».

مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية, (شعبة الإعلام الحربي)
مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية, (شعبة الإعلام الحربي)
مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية, (شعبة الإعلام الحربي)
مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية, (شعبة الإعلام الحربي)
مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية, (شعبة الإعلام الحربي)
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