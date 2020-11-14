بدء امتحانات الدور الثاني بمادة الجراحة لطلبة الطب أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 14 نوفمبر 2020, 05:31 مساء
امتحانات الدور الثاني بمادة الجراحة لطلبة الطب أجدابيا, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

بدأت، صباح اليوم السبت، في عيادة الأورام بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، امتحانات الدور الثاني السريري لمادة الجراحة لطلبة السنة خامسة، الدفعة الثالثة بكلية الطب البشري جامعة أجدابيا.

وقال رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الدكتور عبد القادر المغربي لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الامتحان جرى في عيادة الأورام بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، وذلك تحت إشراف ورعاية من مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا.

وأضاف المغربي، أن الامتحان حضره أطباء زائرون من مدينة بنغازي، ووجه الشكر لإدارة عيادة الأورام بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي، على جهودها في تهيئة المناخ المناسب أمام الأطباء والطلاب أثناء فترة الامتحانات، وكذلك جامعة بنغازي لدورها في توفير عدد من الأطباء الذين أجروا الامتحان السريري لمادة الجراحة لطلبة وطالبات كلية الطب البشري.

كلية الطب البشري جامعة أجدابيا, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
امتحانات الدور الثاني بمادة الجراحة لطلبة الطب أجدابيا, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
امتحانات الدور الثاني بمادة الجراحة لطلبة الطب أجدابيا, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
امتحانات الدور الثاني بمادة الجراحة لطلبة الطب أجدابيا, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
امتحانات الدور الثاني بمادة الجراحة لطلبة الطب أجدابيا, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
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