اجتماع أمني في أجدابيا لتعزيز الاستقرار بدعم البوابات وتفعيل الدوريات المتحركة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 14 نوفمبر 2020, 05:05 مساء
اجتماع أمني في أجدابيا, 14 نوفمبر 2020. (مديرية أمن أجدابيا)

بحث اجتماع أمني موسع بأجدابيا، اليوم السبت، الأوضاع الأمنية في المدينة، وذلك بمقر المنطقة العسكرية أجدابيا، وحضره كل من آمر المنطقة العسكرية المكلف العقيد عقيلة الحسوني، ومدير أمن أجدابيا العميد خالد عبدالعزيز البسطة، وعدد من مديري ورؤساء الجهات الأمنية بالمدينة.

وناقش الاجتماع المقترحات المناسبة التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان والاستقرار بالمدينة، والتشديد على عمليات التفتيش عند مداخل ومخارج المدينة وتفعيل الدوريات الأمنية المتحركة بالشكل المطلوب، حسبما أفادت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا.

واتفق المجتمعون على التدابير الأمنية المشتركة تحت إشراف مدير أمن أجدابيا، مؤكدين أهمية دعم البوابات التابعة للمدينة، وتنظيم العمل المشترك وتأمين المدينة وضواحيها والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية فيما بينها كل حسب اختصاصه.

اجتماع أمني في أجدابيا, 14 نوفمبر 2020. (مديرية أمن أجدابيا)
اجتماع أمني في أجدابيا, 14 نوفمبر 2020. (مديرية أمن أجدابيا)
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