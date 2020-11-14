جامعة بنغازي تعلن نتائج «تمهيدي الماجستير» بكلية الآداب غدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 04:25 مساء
شعار جامعة بنغازي, (الإنترنت)

قالت جامعة بنغازي، إن نتائج الامتحانات الخاصة بالمرحلة التمهيدية بالماجستير لعدد من الأقسام بكلية الآداب، سيتم إعلانها غدًا الأحد.

وبحسب بيان للجامعة اليوم، تعلن إدارة الدراسات العليا بكلية الآداب، نتائج الامتحانات الخاصة بالمرحلة التمهيدية بالماجستير بأقسام (الفلسفة - علم الاجتماع - المكتبات - الدراسات الإسلامية- اللغة الفرنسية)، غدًا الأحد بالأقسام العلمية بعد اعتمادها.

وزير «تعليم الموقتة» يفتتح العيادة الجامعية بجامعة بنغازي

والثلاثاء الماضي، افتتح وزير التعليم بالحكومة الموقتة، الدكتور فوزي بو مريز، العيادة الجامعية بجامعة بنغازي، بعد تطويرها لتضم أربع عيادات تخصصية في العيادة هي الباطنة، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى قسم الأشعة، وصيدلية متكاملة.

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