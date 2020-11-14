«مكافحة الأمراض» يعتذر عن عدم إصدار بيان حالات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 01:06 مساء
عناصر طبية بلجنة مكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

اعتذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عن عدم إصدار البيان اليومي لحالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» الخاص بأمس الجمعة، بسبب دخول معظم مختبرات صحة المجتمع في عملية تعقيم ومعايرة للأجهزة والمشغلات.

وأكد المركز، في بيان مقتضب، أنه سوف يستأنف نشر البيان الخاص باليوم السبت، وذلك غدًا الأحد. وهذه ليست المرة الأولى التي يعتذر فيها المركز عن عدم نشر إحصائية انتشار فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، للأسباب ذاتها.

ويوم السبت 17 أكتوبر الماضي، اعتذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن عدم إصدار البيان اليومي لوضع الوباء في ليبيا. 

وقال إن ذلك حدث نتيجة «دخول معظم مختبرات صحة المجتمع الرئيسية في عملية التعقيم ومعايرة الأجهزة والمشغلات».

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