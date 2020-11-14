الأرصاد: فرصة لسقوط أمطار على الساحل من رأس اجدير إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 11:46 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هناك فرصة لسقوط أمطار على الساحل من رأس اجدير إلى طبرق اليوم السبت، مع وصول ارتفاع الموج إلى 1.25 مترا على ساحل درنة وطبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء صافية الى قليلة السحب وتكون مغطاة جزئيا بالسحب على ساحل سرت تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار، وسرعة الرياح بين 5 و10 عقدات.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 مترا.

البحر خفيف الموج الى هادئ.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة.

الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب التي تتكاثر اليوم على ساحل الخليج مع فرصة سقوط أمطار، وسرعة الرياح بين 5 و15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا، ويصل إلى 1.2 مترا على ساحل درنة و طبرق.

البحر هادئ الى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة.

الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

خريطة بحالة الطقس على الساحل الليبي اليوم السبت ، 14 نوفمبر 2020 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
خريطة بحالة الطقس على الساحل الليبي اليوم الأحد، 15 نوفمبر 2020 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
جدول بحالة الطقس في عدد من الموانئ الليبية، السبت، 14 نوفمبر 2020 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
جدول بحالة الطقس في عدد من الموانئ الليبية، السبت، 14 نوفمبر 2020 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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