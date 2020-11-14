الاتفاق على تعويض الأسر المتضررة من السيول في رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 10:47 صباحا
رجال المطافئ خلال عمليات نزح مياه الأمطار والسيول من رأس لانوف. (شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز)

اتفق المجلس التسييري لبلدية خليج السدرة على تقديم الدعم للأسر المتضررة من السيول التي ضربت المدينة السكنية في رأس لانوف، على أن يتم التعويض خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد حصر التلفيات من قبل المجلس البلدي ومكتب الشؤون الاجتماعية.

وعقد رئيس المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية، سلسلة من الاجتماعات بمدينة رأس لانوف مع عديد الجهات، انتهت إلى الاتفاق على عدد من النقاط، منها: تزويد لجنة الطوارئ بشركة رأس لانوف ببعض الآلات الثقيلة لفتح مسارات للتقليل من قوة اندفاع السيول نحو المدينة، وفق بيان صادر عن المجلس في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة

تسهيل حركة الطرق
وكذلك، الاتفاق مع غرفة الهلال النفطي على التنسيق المستمر «إذا تطلب الأمر مساندة الجيش الوطني لتسهيل حركة السير وتنظيم عمل اللجان»، فضلاً عن التأكيد على عمل رجال مديرية الأمن بشكل مستمر من خلال تسهيل حركة الطريق العام.

وأكد البيان الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على تقديم الدعم للأسر المتضررة خلال هذا الأسبوع، موجهًا الشكر إلى رجال المطافئ وشباب الكشافة وجميع مَن ساعد في نقل ومساعدة العائلات المتضررة.

وناشد المجلس، الجهات المسؤولة تقديم الدعم لمناطق البلدية التي تضررت جراء هطول الأمطار الغزيرة، مما تسببت بحدوث سيول أدت إلى أضرار كثيرة .

فريق أزمة
بدوره، شكل رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز فريق أزمة برئاسة عضو مجلس الإدارة عبد الرزاق زريبة لحصر ومعالجة الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار وانجرافات السيول التي تعرضت لها المدينة السكنية صباح أمس الجمعة «بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات بالمدينة السكنية».

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى «عقد أول اجتماع للجنة مساء أمس الجمعة بحضور المديرين العامين ومديري الإدارات والمراقبين وبحضور عميد بلدية خليج السدرة و أعضاء من فريق الهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا».

أسباب انحراف مسار المياه
وأضاف البيان أن الاجتماع ركز على «حصر الأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ومعرفة إذا كانت هناك أسباب غير طبيعية أدت إلى انحراف مسار مجرى المياه في الأودية المجاورة ووضع معالجات ميدانية سريعة لها لمنع تكرار ذلك في قادم الأيام ».

ولفت إلى أنه تم تسجيل أضرار في 25 منزلاً بالمدينة السكنية رأس لانوف بشكل مبدئي، إضافة إلى بعض محطات الجهد الكهربائي داخل المدينة السكنية، مما كان سببًا في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وأكد أنه سيتم حصر كافة الأضرار وتقييم الموقف بشكل دقيق اليوم السبت، مضيفًا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح.

جانب من نزح مياه الأمطار والسيول من رأس لانوف. (شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز)
جانب من نزح مياه السيول في المدينة السكنية برأس لانوف. (شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز)
السيول أعاقت حركة السير والمرور في المدينة السكنية برأس لانوف. (شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
رياضة عالمية
في خطوة هي الأولى لوزير خارجية أميركي.. بومبيو يعتزم زيارة مستوطنة بالضفة و«فتح»...
دولى
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
بعد أسبوع على إعلان النتائج.. الصين تهنئ بايدن لفوزه بالانتخابات الأميركية
دولى
مدع فرنسي «يقلل» من سحب شاهد رئيس في قضية التمويل الليبي اتهامه ساركوزي
ليبيا
الكرة الليبية تفتح المدارس التدريبية من جديد في 2021
رياضة محلية
قراءة في خطة الرئيس الأميركي المنتخب إزاء الملف الليبي
ليبيا
جو بايدن يفوز في أريزونا ويعزز انتصاره بانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
أوباما في مذكراته: انقساماتنا عميقة
دولى
تراجع «الإسلاميين» والنساء في نتيجة الانتخابات النيابية الأردنية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار يكشف سرطان المريء في دقيقة