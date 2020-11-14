الاتفاق على تعويض الأسر المتضررة من السيول في رأس لانوف

رجال المطافئ خلال عمليات نزح مياه الأمطار والسيول من رأس لانوف. (شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز)

اتفق المجلس التسييري لبلدية خليج السدرة على تقديم الدعم للأسر المتضررة من السيول التي ضربت المدينة السكنية في رأس لانوف، على أن يتم التعويض خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد حصر التلفيات من قبل المجلس البلدي ومكتب الشؤون الاجتماعية.



وعقد رئيس المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية، سلسلة من الاجتماعات بمدينة رأس لانوف مع عديد الجهات، انتهت إلى الاتفاق على عدد من النقاط، منها: تزويد لجنة الطوارئ بشركة رأس لانوف ببعض الآلات الثقيلة لفتح مسارات للتقليل من قوة اندفاع السيول نحو المدينة، وفق بيان صادر عن المجلس في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.



تسهيل حركة الطرق

وكذلك، الاتفاق مع غرفة الهلال النفطي على التنسيق المستمر «إذا تطلب الأمر مساندة الجيش الوطني لتسهيل حركة السير وتنظيم عمل اللجان»، فضلاً عن التأكيد على عمل رجال مديرية الأمن بشكل مستمر من خلال تسهيل حركة الطريق العام.



وأكد البيان الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على تقديم الدعم للأسر المتضررة خلال هذا الأسبوع، موجهًا الشكر إلى رجال المطافئ وشباب الكشافة وجميع مَن ساعد في نقل ومساعدة العائلات المتضررة.



وناشد المجلس، الجهات المسؤولة تقديم الدعم لمناطق البلدية التي تضررت جراء هطول الأمطار الغزيرة، مما تسببت بحدوث سيول أدت إلى أضرار كثيرة .



فريق أزمة

بدوره، شكل رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز فريق أزمة برئاسة عضو مجلس الإدارة عبد الرزاق زريبة لحصر ومعالجة الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار وانجرافات السيول التي تعرضت لها المدينة السكنية صباح أمس الجمعة «بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات بالمدينة السكنية».



وأشار بيان صادر عن الشركة إلى «عقد أول اجتماع للجنة مساء أمس الجمعة بحضور المديرين العامين ومديري الإدارات والمراقبين وبحضور عميد بلدية خليج السدرة و أعضاء من فريق الهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا».



أسباب انحراف مسار المياه

وأضاف البيان أن الاجتماع ركز على «حصر الأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ومعرفة إذا كانت هناك أسباب غير طبيعية أدت إلى انحراف مسار مجرى المياه في الأودية المجاورة ووضع معالجات ميدانية سريعة لها لمنع تكرار ذلك في قادم الأيام ».



ولفت إلى أنه تم تسجيل أضرار في 25 منزلاً بالمدينة السكنية رأس لانوف بشكل مبدئي، إضافة إلى بعض محطات الجهد الكهربائي داخل المدينة السكنية، مما كان سببًا في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.



وأكد أنه سيتم حصر كافة الأضرار وتقييم الموقف بشكل دقيق اليوم السبت، مضيفًا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح.

جانب من نزح مياه الأمطار والسيول من رأس لانوف. (شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز)

جانب من نزح مياه السيول في المدينة السكنية برأس لانوف. (شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز)

السيول أعاقت حركة السير والمرور في المدينة السكنية برأس لانوف. (شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز)