شركة الكهرباء: هجوم على محطة الرويس وضرب مشغليها وتهديدهم بالقتل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 09:40 صباحا
محطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت مبكر اليوم السبت، هجوم مجموعة خارجة عن القانون على محطة الرويس واعتدائها بالضرب على مشغلي المحطة وتهديدهم بالقتل.

وأوضحت الشركة في بيان أن المجموعة أجبرت مشغلي المحطة على فصل بعض الخطوط الرئيسية، وأطلقت وابل من الرصاص على أجهزة المحطة مما أدى إلى تلفها وخروجها عن الخدمة٠

وناشدت الشركة «كل الجهات الأمنية بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات وحماية مكونات الشبكة الكهربائية»؛ لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لها محطات الكهرباء في ليبيا لأعمال عنف وإجبار لمشغليها على تشغيلها بالقوة.

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