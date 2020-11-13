مصدر: ملتقى تونس لم يتطرق إلى تسمية أو الاتفاق على رئيس الحكومة الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 09:01 مساء
المشاركون في ملتقى الحوار الليبي بتونس، 12 نوفمبر 2020، (البعثة الأممية)

قال مصدر بالملتقى السياسي في تونس، إلى بوابة «الوسط»، إن الملتقى لم يتطرق إلى تسمية أو الاتفاق على رئيس الحكومة الجديد، وحتى الآن يتم مناقشة معايير الترشيح لمهام السلطة التنفيذية.

وأوضح المصدر، أن أعمال الملتقى ستنتهي بعد غد الأحد، وفق وما أعلمتهم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، موضحا أن المشاركين سيغادرون تونس الإثنين.

مصدر: وليامز ستعلن عن عقد الانتخابات في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021

وعلمت بوابة «الوسط» في وقت سابق من مصدر بالملتقى السياسي في تونس أيضا، أن المبعوث الأممي بالإنابة ستيفاني وليامز، ستعلن اليوم في مؤتمر صحفي، عن عقد الانتخابات في ليبيا يوم  24 ديسمبر 2021.

وشدد المصدر أن وليامز ستؤكد أن إعلان الانتخابات في ذلك اليوم سيكون استنادا على قاعدة دستورية.

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