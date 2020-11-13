«الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا: سياسات الاتحاد الأوروبي تقتل أبناء أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 06:50 مساء
شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا, (الإنترنت)

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن سياسات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة تقتل كل يوم أبناء أفريقيا.

وعبرت اللجنة في بيان اليوم، عن أسفها لما تعرض له مركب للمهاجرين وطالبى اللجوء قرب السواحل الليبية مساء أمس، حيث تم الإعلان عن مصرع  74 مهاجر و طالب لجوء، إثر غرق مركبهم قرب سواحل مدينة الخمس.

ارتفاع ضحايا غرق قاربين للهجرة قبالة سواحل ليبيا إلى 100 قتيل

وبحسب اللجنة في بيان اليوم، كان القارب يحمل على متنه أكثر من 120 شخصا من بينهم نساء وأطفال، في حادث مروع جديد يفاقم من معاناة المهاجرين.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا غرق قاربين، كانا يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا إلى 100 قتيل.

وغرق أحد القاربين قبالة ساحل مدينة الخُمس، والآخر قرب ساحل مدينة صرمان، أمس الخميس، حسب بيان المنظمة، الذي نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»..

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