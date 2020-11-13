«العليا لمكافحة وباء كورونا» توافق على فرش المساجد بالسجاد مع دخول فصل الشتاء

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 05:31 مساء
رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة، عمر الحداد. (الإنترنت)

وافقت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة، على إعادة فرش المساجد بالسجاد بعدما وافقت خلال الفترة الماضية على فتح المساجد بشرط نزع السجاد حتى لا يكون سببا في انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة، عمر الحداد، إن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، واللجنة الإستشارية الطبية، اشترطت عند إعادة فتح المساجد إزالة فرش وسجاد المساجد، خوفا من انتشار وباء كورونا.

ولفت الحداد، إن الهيئٔة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، قامت في وقت سابق بإعادة فتح المساجد مع إزالة السجاد، لكن الهيئة خاطبت مؤخرا رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بخصوص السماح بإعادة سجاد المساجد، خصوصا مع دخول فصل الشتاء، وصعوبة الصلاة بدون فرش في المناطق الباردة.

وأعلن الحداد عن موافقة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا على إعادة فرش المساجد.

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