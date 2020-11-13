«العليا لمكافحة وباء كورونا» توافق على فرش المساجد بالسجاد مع دخول فصل الشتاء

وافقت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة، على إعادة فرش المساجد بالسجاد بعدما وافقت خلال الفترة الماضية على فتح المساجد بشرط نزع السجاد حتى لا يكون سببا في انتشار فيروس كورونا.
وقال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة، عمر الحداد، إن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، واللجنة الإستشارية الطبية، اشترطت عند إعادة فتح المساجد إزالة فرش وسجاد المساجد، خوفا من انتشار وباء كورونا.
ولفت الحداد، إن الهيئٔة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، قامت في وقت سابق بإعادة فتح المساجد مع إزالة السجاد، لكن الهيئة خاطبت مؤخرا رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بخصوص السماح بإعادة سجاد المساجد، خصوصا مع دخول فصل الشتاء، وصعوبة الصلاة بدون فرش في المناطق الباردة.
وأعلن الحداد عن موافقة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا على إعادة فرش المساجد.