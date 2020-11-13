النمروش يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي سبل دعم البحرية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 04:30 مساء
النمروش يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي, 11 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، مع نظيره الإيطالي لورينزو قوريني، في العاصمة القطرية الدوحة، تعزيز التعاون بين الوزارتين، فيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ بالبحر المتوسط، ودعم البحرية الليبية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق اليوم، فإن النمروش التقى قوريني، خلال زيارتهما لقطر أول من أمس الأربعاء.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول، بحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين في مختلف المجالات.

النمروش والعطية يوقعان على بروتوكول التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات بالدوحة

والخميس وقَّع النمروش، ووزير الدفاع القطري خالد العطية «على بروتوكول التعاون في التدريب وبناء القدرات الذي سيساهم في دعم بناء القدرات والاستفادة من الخبرات القطرية»، وفق وزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

ووصل النمروش إلى الدوحة في زيارة إلى دولة قطر، التقى خلالها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد العطية بمقر وزارة الدفاع القطرية.

النمروش يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي, 11 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)
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