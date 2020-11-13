«ميثنيوس» اليونانية تشرع في تنفيذ محطة توليد الكهرباء الغازية بطبرق خلال أسابيع

وفد شركة «METKA» إحدى فروع شركة ميثنيوس اليونانية خلال زيارته لطبرق, (الإنترنت)

أفاد سفير ليبيا باليونان الدكتور محمد يونس المنفي، أن شركة ميثنيوس اليونانية سوف تشرع في تنفيذ المحطة الغازية الجديدة الخاصة بتوليد الكهرباء الأسابيع القليلة المقبلة بمدينة طبرق.

وبحسب المنفي، في تصريح خاص إلى بوابة «الوسط»، تم إعـلان البدء في استكمال مشروع المحطة الغازية في مدينة طبرق لتوليد الكهرباء، والتي تقوم شركة ميثنيوس اليونانية بتنفيذها، بعد اتصاله بمسؤولي الشركة، الذين أفادوا أنه نظراً للظروف التي تمر بها الدولة الليبية من مشاكل في الكهرباء، فلديهم الاستعداد الآن للعمل على استكمال الوحدة الأولى للمشروع، والتي ستساعد في حل مشكلة الكهرباء على مناطق كثيرة في الشرق الليبي وفي طبرق خصوصاً.

وأضاف المنفي «بعد اجتماعات تمت من مندوب ميثنيوس، نقل إلينا رغبة الشركة في مساعدة الدولة الليبية في حل إشكاليات الكهرباء، لاسيما أن الإجراءات الإدارية العالقة تمت تسويتها مع الدولة الليبية وشركة الكهرباء»، لافتا إلى أن الفترة القادمة سيتم العمل الفعلي على الأرض لاستكمال المرحلة الأولى من أعمال الإنشاءات.

وتابع أنه في حال تم العمل بشكل متسارع بدون اَي عوائق، فخلال تسعة أشهر تستكمل مرحلة الوحدة الأولى التي ستغطي مشاكل الكهرباء في مدينة طبرق وما جاورها.

ووقَّعت الشركة العامة للكهرباء في نهاية شهر عام 2017 في مدينة طبرق النسخة الثانية، من عقد تنفيذ مشروع محطة طبرق الغازية لتوليد الكهرباء مع شركة «METKA» إحدى فروع شركة ميثنيوس اليونانية، التي تفوق قدرتها الإنتاجية 700 ميغاوات وبقيمة إجمالية تقدَّر بنحو 500 مليون دينار ليبي.

وفد شركة «METKA» إحدى فروع شركة ميثنيوس اليونانية خلال زيارته لطبرق, (الإنترنت)