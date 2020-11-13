لجنة المقابر الجماعية بترهونة تسلم 3 جثث لذويها بعد التعرف عليها

فريق هيئة البحث عن المفقودين أثناء تحديد موقع مقبرة بمشروع الربط في ترهونة. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، تسليم اللجنة المختصة بالبحث والكشف عن المقابر الجماعية في ترهونة ثلاث رفات لمفقودين عثر عليهم بمقابر جماعية بمشروع الربط بالمدينة.

وجرت مراسم التسليم بإشراف مكتب النائب العام، وتعود الجثامين للحاج حسين محمود الهامل، ومحمد محمود الهامل، ونور الدين حسين الهامل، وتم تسليمها لذويها بمقر الطب الشرعي في طرابلس، حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع «فيسبوك».

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وحضر المراسم أعضاء اللجنة المكلفة بالمقابر الجماعية ومدير إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، وجاء ذلك بعد استكمال إجراءات التعرف من قبل فريق اللجنة بقسم الطب الشرعي من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة.

وعملية التسليم لجثث عثر عليها بمقابر جماعية في ترهونة هي الثالثة خلال أقل من أسبوع، حيث أعلنت وزارة العدل، أمس الخميس، تسليم جثة عثر عليها بمقابر جماعية في ترهونة إلى ذويها بعد التعرف على هويتها، واتضح أن الجثة تعود إلى المواطن عياد اعمار سالم الدعي.

والأربعاء الماضي، سلمت اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية في ترهونة، جثة أحد المفقودين الذين عُـثر عليهم بمقابر جماعية في المدينة، وتعود لمدير مكتب المعلومات والمتابعة السابق بوزارة الداخلية العميد مبروك الهادي خلف.