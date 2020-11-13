توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 12:58 مساء
عامل صحي يمسك بأنبوب يحتوي على عينة للكشف عن «كورونا»، 20 يوليو 2020. (ا ف ب)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، منها 391 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 78 حالة، ثم 41 حالة في زليتن، و33 حالة في الزنتان، و31 حالة في بني وليد، و30 حالة في كل من زوارة وبنغازي، و28 حالة في الزاوية المركز، و22 حالة في قصر بن غشير، و16 حالة في الزاوية الغرب، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

واكتشفت 13 حالة في سواني بني آدم، و11 حالة في الخميس، و10 حالات في القره بوللي، و8 حالات في قصر الأخيار، و7 حالات في سبها ومسلاتة، و6 حالات في كل من جادو وصبراتة والماية وجنزور، و5 حالات في كل من العامرية والرياينة.

إضافة إلى 4 حالات في يفرن، 3 حالات في كل من الحرابة والغريفة والزاوية الجنوب والعجيلات، وحالتين في كل من المعمورة والشاطئ والرجبان والعواتة ورقدالين وأجدابيا، وحالة واحدة في كل من مرزق وباطن الجبل والجميل والزهراء والسبيعة وترهونة.

وتماثل للشفاء 556 مصابا منهم 389 حالة في طرابلس، و14 حالة في قصر بن غشير، و18 حالة في العجيلات، وحالة في أجدابيا، و11 حالة في صرمان، و7 حالات في الزنتان، و9 حالات في زليتن، و10 حالات في الزاوية المركز، و97 حالة في مصراتة.

في حين توفى 10 مصابين، بينهم حالة في كل من طرابلس ورقدالين والشاطئ وغريان ومسلاتة، و3 حالات في العجيلات، وحالتان في أجدابيا.

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