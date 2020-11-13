ليبيا تسجل 824 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

إحدى العاملات في برج الأمل ببنغازي خلال إعدادها إحصائية خاصة بمصابي فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 556 مصابا، في حين توفى 10 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

واستلم المركز 3864 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1598 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 990 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 371 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 126 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 87 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 40 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 53 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 376 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 94 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 123 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 6 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالوباء في ليبيا إلى 72 ألفا و628 حالة، منها 28 ألفا و374 نشطة، وتعافى 43 ألفا و259 مصابا، في حين توفى 995 آخرين.