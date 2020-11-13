ليبيا تسجل 824 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 12:19 مساء
إحدى العاملات في برج الأمل ببنغازي خلال إعدادها إحصائية خاصة بمصابي فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 556 مصابا، في حين توفى 10 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

واستلم المركز 3864 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1598 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 990 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 371 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 126 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 87 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 40 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 53 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 376 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 94 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 123 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 6 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالوباء في ليبيا إلى 72 ألفا و628 حالة، منها 28 ألفا و374 نشطة، وتعافى 43 ألفا و259 مصابا، في حين توفى 995 آخرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أسبوع على إعلان النتائج.. الصين تهنئ بايدن لفوزه بالانتخابات الأميركية
دولى
الكرة الليبية تفتح المدارس التدريبية من جديد في 2021
رياضة محلية
جو بايدن يفوز في أريزونا ويعزز انتصاره بانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
تراجع «الإسلاميين» والنساء في نتيجة الانتخابات النيابية الأردنية
عربى
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
العدد 260 من جريدة «الوسط»: مخاض ولادة حكومة ليبية جديدة.. واغتيال «البرعصي»
ليبيا
البعثة الأممية تعلن نتائج الاجتماع الأول للجنة العسكرية «5+5» بمقرها الجديد في ...
ليبيا
ملتقى تونس يدخل المنطقة الساخنة بمناقشة ترشيح وتسمية مناصب السلطة التنفيذية
ليبيا
وزيرة الثقافة المصرية تشهد ليلة في حب الرسول على مسرح البالون
ثقافة وفن
المشاركون في ملتقى تونس يناقشون شروط الترشيح للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: إطلاق سيارة جبارة بـ6 عجلات للطرق الوعرة
سيارات
نواب بـ«الكونغرس» يطالبون بومبيو بالتحقق من عدم نقل معدات أميركية إلى ليبيا قبل ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نوع جديد من فيروس كورونا يكتسح أوروبا