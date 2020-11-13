«بلدي يفرن» يتواصل مع مستثمرين لاستكمال بناء فندق المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 09:19 صباحا
زيارة مستثثمرين إلى مشروع بناء فندق يفرن غير المكتمل، 12 نوفمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

تواصل المجلس البلدي يفرن مع عدة جهات ومستثمرين من أجل استكمال مشروع بناء الفندق في المدينة.

وناقش المجلس الأمر مع الهيئة العامة للسياحة، ومن ثم مجموعة «إتش تي» للتنية والاستثمار، حيث زار مديرها هشام طابيلة موقع المشروع أمس الخميس، لدراسة كيفية استكماله والاستفادة منه في ترويج السياحة بالمدينة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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وتتمتع مدينة يفرن بمقاصد سياحية عديدة، منها المناظر الطبيعية الخلابة، والآثار القديمة، إذ تستقطب العديد من السياح سواء بالداخل او بالخارج.

وأشار البيان إلى أن سبب عدم استفادة المدينة بشكل كامل من مميزاتها السياحية، يعود إلى قصر مدة إقامة السائح، التي تقتصر على زيارة لا تتجاوز اليوم الواحد للقري الأثرية فقط؛ نتيجة لعدم توفر فنادق، وأن معالجة هذه المشكلة تحتاج لبناء فنادق سياحية تتناسب وحجم الأفواج، وتشجع السياحة بالمدينة.

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