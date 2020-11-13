معرض خيري للملابس في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 12:58 صباحا
من المعرض الخيري للملابس المجانية في مصراتة. (بلدية مصراتة)

افتتح اليوم الخميس المعرض الخيري للملابس المجانية المقام بإشراف وتنظيم الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة، وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية مصراتة، ودعم هيئة (آي اتش اتش) التركية.

وذكرت الصفحة الرسمية لبلدية مصراتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الإقبال على المعرض جيد من العائلات المستهدفة من قبل الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة.

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حضر حفل الافتتاح  القنصل العام التركي في مدينة مصراتة، وبعض أعضاء المجلس البلدي للبلدية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات العامة بالبلدية، إضافة إلى عدد من المواطنين، حسب

وكان في استقبال الحضور رئيس الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي بالإدارة العامة، ومدير الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة، ورئيس مكتب التفتيش والمتابعة، ورئيس قسم الإغاثة ومتطوعي الهلال الأحمر الليبي مصراتة. 

من المعرض الخيري للملابس المجانية في مصراتة. (بلدية مصراتة)
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