القبض على شخص متهم بعمليات سطو مسلح ضد العمالة الوافدة في أجدابيا

السيارة التي جرت مصادرتها لاستخدامها في السطو المسلح ضد العمالة الوافدة في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

تمكن أعضاء وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي، التابع لمديرية أمن أجدابيا، من القبض على شخص يقوم بالسطو المسلح على العمالة الوافدة في المدينة، وفق ما أكده رئيس وحدة التحريات بالقسم ملازم ثان محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط».

وقال الفاخري إن القسم تلقى بلاغًا «من عمال سودانيين ومصريين عن وجود سيارة نوع (أوبل أسترا) حمراء اللون تقوم بعمليات السطو المسلح ضدهم داخل أجدابيا، وذلك من خلال خطف العمالة الوافدة ونقلهم إلى أطراف المدينة والاستيلاء على الهواتف المحمولة والمبالغ المالية الخاصة بهم بقوة السلاح ورميهم خارج المدينة».

وأضاف الفاخري، أنه بعد ورود عدة بلاغات مقيدة ضد مجهول إلى قسم البحث الجنائي بشأن هذه الحوادث جرى تكليف أعضاء وحدة التحريات بالبحث والتحري عن السيارة المبلغ عنها، وذلك بعد الحصول على مجموعة صور للسيارة عن طريق كاميرات المراقبة وهي تتجول داخل المدينة.

وأكد الفاخري ضبط السيارة والعثور بداخلها على سلاح ناري نوع «خرطوش» وأدوات تستعمل في تعاطي المخدرات، ونقلها إلى قسم البحث الجنائي أجدابيا، مشيرًا إلى أن سائقها اعترف خلال التحقيق معه بما نسب إليه من تهم بعد التعرف عليه من قبل المشتكين من العمالة الوافدة السودانية والمصرية.

وأكد رئيس وحدة التحريات إحالة المتهم والسيارة والمضبوطات إلى قسم البحث الجنائي، الذي قام بدوره بإحالته إلى النيابة العامة بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.