السفير الهولندي: خبرات واستشارات فنية لمفوضية الانتخابات

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح والسفير الهولندي لارس توميرس في مقر المفوضية الخميس. (مفوضية الإنتخابات).

أبدى السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس «ترحيب بلاده بالتعاون وتقديم الخبرات والاستشارات الفنية في المجال الانتخابي»، وذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح.

وخلال لقاء عُقد بديوان مجلس المفوضية مع السايح، «ثمن السفير الهولندي الجهود المبذولة من المفوضية ومستوى التحضيرات المتقدمة في بنيتها التحتية، واعتمادها على التقنيات الالكترونية، وذلك للارتقاء بمهنية الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية»، وفق بيان صحفي صادر عن المفوضية.

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واستعرض الاجتماع «استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي»، وأعرب رئيس المفوضية عن «تقديره لهذه المبادرة مشيداً بالتجربة الديمقراطية التاريخية لهولندا كونها من أعرق الدول ذات البرلمانات المنتخبة، وعاصمة العالم القانونية»، حسب المفوضية.

يشار إلى أن هولندا من الدول المانحة منذ عام 2018 م عبر مشروع (الترويج للانتخابات من أجل الشعب الليبيي) (PEPOL) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP ) بقيمة مليون وستمائة الف دولار .

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح والسفير الهولندي لارس توميرس في مقر المفوضية الخميس. (مفوضية الإنتخابات).