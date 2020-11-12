«مكافحة المخدرات»: ضبط مروج أقراص هلوسة بحوزته 400 قرص وبندقية «كلاشينكوف»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 03:55 مساء
مضبوطات رفقة مروج حبوب هلوسة، 12 نوفمبر 2020. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات).

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، ضبط متهم بترويج أقراص الهلوسة وبحوزته 400 قرص، إضافة إلى بندقية نوع «كلاشينكوف».

جاء ذلك بعد ورود معلومات مصدرية تفيد بوجود شخص يمتهن ترويج أقراص الهلوسة، ليتقرر إعداد كمين له، وبالفعل تم ضبطه متلبسا وبحوزته 400 قرص هلوسة نوع «تي مول»، وقنينة خمر محلي سعة نصف لتر، إضافة إلى بندقية «كلاشينكوف»، حسب بيان لإدارة مكافحة المخدرات.

- ضبط مروج أقراص الهلوسة في رأس حسن

وأشار البيان إلى أن المتهم اعترف على مصدر الأقراص المضبوط بحوزته، مفيدا بأنه شخص متواجد بمدينة أجدابيا ليتم إعداد كمين له وضبطه هو الآخر، حيث اعترف بما نسب إليه ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الاثنين وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.
 

مضبوطات رفقة مروج حبوب هلوسة، 12 نوفمبر 2020. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات).
مضبوطات رفقة مروج حبوب هلوسة، 12 نوفمبر 2020. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات).
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