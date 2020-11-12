برقية تعزية من السراج إلى العاهل البحريني في وفاة رئيس الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 01:55 مساء
فائز السراج، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة 24 نوفمبر 2019 (حكومة الوفاق)

أرسل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأربعاء، برقية تعزية إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وعبر السراج في برقية التعزية عن «خالص تعازيه ومواساته» لملك البحرين، داعياً «الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته»، حسب وكالة أنباء البحرين.

- وفاة رئيس وزراء البحرين

وتوفي رئيس الوزراء البحريني الذي بقى في منصبه طوال 49 عاما، أمس الأربعاء، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى «مايو كلينك بالولايات المتحدة».

ونعى الديوان الملكي البحريني، في بيان، المتوفى، مشيرا إلى أن مراسم الدفن، لدى وصول الجثمان، ستقتصر على عدد محدد من الأقارب. وأمر ملك البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الخميس. كما كلف نجله ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، رئاسة مجلس الوزراء.

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