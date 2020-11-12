مدير أمن بنغازي يقرر إنشاء مكتب للشكاوى والتظلمات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 01:40 مساء
مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مدير أمن بنغـازي العقيد ونيس الشكري، اليوم الخميس، قرارا يقضي بإنشاء مكتب للشكاوى والتظلمات برئاسة الرائد خالد علي الترهوني، يتولى دراسة الشكاوى وتخصيص يوم لمقابلة مدير الأمن للنظر فيها.

وبمقتضى القرار المنشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع «فيسبوك»، فقد تقرر تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للقاء يجمع مدير الأمن برجال الشرطة لمعالجة شكواهم بشكل مباشر، ويوم الأربعاء من كل أسبوع لسماع شكاوى المواطنين.

- العقيد ونيس أحمد الشكري مديرا جديدا لأمن بنغازي

وشدد مدير الأمن على ضرورة حرص مكتب الشكاوى على تضمين الشكوى معلومات واضحة وجدية ووقائع مثبتة بمستندات مرفقة إذا وجدت، وتوقيع الشكوى مع كتابة الاسم والعنوان كاملين ورقم الهاتف.

ونص القرار على أن «مدير الأمن ينظر في التقارير الواردة إليه من مكتب الشكاوى وعقب المقابلة وسماع الشكوى بشكل مباشر مع رجال الشرطة والمواطنين الكرام، يتخذ القرار المناسب ويخطر به المعني بالتظلم والشكوى بحينه، بما في ذلك الإحالة إلى الجهات ذات العلاقة مشفوعة بمذكرة شارحة، عند الاقتضاء».

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن مكتب الشكاوى باشر فعليا في إنشاء قاعدة بيانات بالشكاوى الواردة مع تواريخ ورودها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

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