ليبيا تسجل 919 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 12:42 مساء
جانب من أعمال سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (اللجنة الطبية الاستشارية بأجدابيا)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 605 مصابين، في حين توفي 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 3598 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1504 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1050 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 376 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 91 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 94 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 363 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 47 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 32 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 13 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 28 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبا إلى 71 ألفا و804 حالات، منها 28 ألفا و116 نشطة، و42 ألفا و703 متعافين، في حين توفي 985 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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