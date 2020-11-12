أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار غزيرة الليلة على المنطقة من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 10:57 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة الليلة وغدا الجمعة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت، تصحبها سحب رعدية، ما يؤدي إلى جريان المياه في الأودية المحلية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 18 و25 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
فرصة هطول أمطار من حين لآخر على بعض المناطق، وستكون غزيرة الليلة خصوصا على المنطقة من مصراتة إلى سرت وتشمل الدواخل، تصحبها خلايا رعدية، وتكون الرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون غزيرة على بعض مناطق الخليج، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على الجبل الأخضر، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.

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