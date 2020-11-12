شاهد إثبات رئيس في قضية التمويل الليبي يسحب اتهامه ساركوزي

رجل الأعمال اللبناني- الفرنسي زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي، في باريس، 2016. (أ ف ب)

سحب رجل الأعمال اللبناني- الفرنسي زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين اتهاماته ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في التحقيق في شبهات تمويل ليبيا حملة الانتخابات الرئاسية العام 2007.



وقال تقي الدين، لمجلة «باري ماتش» الأسبوعية وشبكة «بي أف أم-تي في»، الأربعاء: «أقول بوضوح وبصوت عال لأن هذا القاضي (سيرج) تورنيير (قاضي التحقيق السابق المسؤول عن القضية) أراد توجيه الأمور على طريقته ونسب أقوالا إليّ تتعارض تماما مع ما قلته»، مؤكدا أنه «لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي»، على ما نشرت وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس.



وأضاف تقي الدين في تسجيل فيديو قصير: «أؤكد أن هذا غير صحيح. ساركوزي لم يتلق تمويلا ليبيا للحملة الرئاسية، ولا (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي يمكنه فعل ذلك لأنه لا يفعل ذلك إطلاقا».



ساركوزي: الحقيقة ظهرت أخيرا

وكتب ساركوزي على شبكات التواصل الاجتماعي بعد هذه التصريحات «الحقيقة ظهرت» أخيرا.



ونيكولا ساركوزي متهم في هذه القضية منذ مارس 2018 بتهمة «التستر على اختلاس أموال عامة» و«عدم التحرك ضد الفساد» و«تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية». ومنذ أكتوبر وجهت إليه تهمة المشاركة «في عصابة إجرامية».

- إفراج صحي عن الوسيط الفرانكو جزائري في قضية «التمويل الليبي لحملة ساركوزي»

- قضاة فرنسيون يستمعون لشهادة السنوسي بقضية تمويل حملة ساركوزي

- القضاء الفرنسي يرفض بشكل نهائي طعن ساركوزي في قضية التمويل الليبي