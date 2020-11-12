183 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة و4 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 09:09 صباحا
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في مصراتة تسجيل 183 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلدية، أمس الأربعاء.

وكشفت اللجنة عن تعافي 89 مصابا، في حين توفي أربعة آخرون، حسب بيان حول الوضع الوبائي في البلدية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات في مصراتة إلى 6261 حالة، منها 2051 نشطة، بينما تعافى 4028 مصابًا، في حين توفي 182 آخرون.

وسجلت 875 إصابة جديدة بالفيروس في ليبيا، حسب آخر إحصائية شاملة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن يوم الثلاثاء الماضي، منها 116 حالة في مصراتة.

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