دي مايو: تركيا تظل المحاور الرئيسي لإيطاليا في الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 08:28 صباحا
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (أرشيفية: آكي)

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن نهج المواجهة مع أنقرة لا يمكن أن يكون حاسما، معقبا: «تركيا تظل المحاور الرئيسي في الملفات ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا، بدءا من ليبيا والهجرة والإرهاب، وشريكا اقتصاديا مهما لنا».

وأضاف: «سنواصل تعزيز الحل السياسي (مع أنقرة) في جميع السياقات، ولا سيما على ضوء الصعوبات التي نواجهها في منطقة المتوسط​»، وذلك ردا على سؤال وجه له أمس الأربعاء في البرلمان الإيطالي، من قبل النائبة سيلفيا فريغولينت بشأن دور تركيا في البحر المتوسط، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وقال دي مايو إن «النبرات الاستفزازية» التي يستخدمها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تجاه «شركاء إيطاليا الرئيسيين»، وبشكل خاص فرنسا وألمانيا، «غير مقبولة».

وأشار إلى أن «هذه النبرات تساهم في تأجيج جو من التوتر، واضح بالفعل في أعين المجتمع الدولي، علاوة على ذلك، فغالبًا ما تتناقض هذه النبرات مع القيم الديمقراطية التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي».

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