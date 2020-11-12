أوبك: ليبيا تقود انتعاش الإنتاج في أكتوبر.. وتعافي أبطأ للطلب في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 02:00 صباحا
مقر منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» في فيينا. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت منظمة «أوبك» عن زيادة في إنتاج أعضائها بـ 320 ألف برميل يوميا إلى 24.39 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي، في انتعاش تقوده ليبيا، أحد الأعضاء غير المقيدين بالتخفيضات.

وتتوقع المنظمة في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء تراجع الطلب على خامها 600 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة ليصبح 27.4 مليون برميل يوميا في العام القادم.  لكن ذلك مازال يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج «أوبك في 2021».

ونشر تقرير «أوبك» الشهري، قبل اجتماع اللجنة الاستشارية «أوبك+» الأسبوع المقبل والذي يسبق اجتماع للمجموعة يُعقد يومي 30 نوفمبر الجاري، وأول ديسمبر المقبل.

«كورونا» يعوق جهود «أوبك»
وأكدت «أوبك»، إن تعافي الطلب على النفط سيكون أبطأ كثيرا في 2021 مما كان يُعتقد من قبل. وأرجعت ذلك إلى «تزايد الإصابات بفيروس كورونا الذي يعوق جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق». وتوقعت نمو الطلب على النفط 6.25 مليون برميل يوميا إلى 96.26 مليون برميل يوميا، وذلك أقل 300 ألف برميل عما توقعته قبل شهر.

ووفق وكالة «رويترز»، رجح وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الأربعاء تمديد «أوبك+» تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المجموعة حاليا في 2021 أو تعمقها بشكل أكبر إذا اقتضت أوضاع السوق. وأضاف وزير الطاقة الجزائري، «بوسعي أن أؤكد لكم أن أوبك مازالت ملتزمة باتخاذ الإجراءات الملائمة، بالتعاون مع الشركاء في إعلان التعاون، بطريقة استباقية وفعالة».

وأوضح: «يشمل هذا إمكانية تمديد تعديلات الإنتاج الحالية في 2021، وتعميق هذه التعديلات، إذا كان الوضع في السوق يتطلب ذلك».

أسعار الخام عند أعلى مستوى منذ شهرين
وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الجاري وسجلت أعلى مستوى فيما يزيد على شهرين فوق 45 دولارا للبرميل، الإثنين الماضي، بعدما أعلنت شركتا العقاقير «فايزر»، و«بيونتك»، أن النتائج الأولية لتجارب على لقاح مضاد لوباء «كوفيد-19» تشير إلى أن فعاليته تتجاوز 90%.

وتعزز إنتاج ليبيا النفطي بأكثر من 1.1 مليون برميل يومياً، مقتربةً شيئاً فشيئاً من المستوى الذي كانت تنتجه قبل بدء الحرب. وزادت الإنتاج في أكبر حقلي نفط الشرارة والواحة، وفقاً لمصادر «بلومبرغ»، التي قالت «إنها المرة الأولى التي تصل فيها ليبيا إلى هذا المستوى منذ مطلع يناير». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ملك البحرين يكلف نجله ولي العهد رئاسة الحكومة
دولى
«جمارك بنغازي»: ضبط 400 ألف قرص ترامادول بحاوية قادمة من شرق آسيا
ليبيا
عودة لـ«بوابة الوسط»: مهمة النصر صعبة وليست مستحيلة وسنبدأ من الجزائر
رياضة محلية
الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعد على 8 مناطق في ليبيا
ليبيا
الغربان تسافر عبر الزمن ذهنيا
منوعات
ننشر التقرير الـ20 للمدعية العامة لـ«الجنائية الدولية» بشأن ليبيا
ليبيا
التونسي طارق ثابت مديرا فنيا لـ«الهلال»
رياضة محلية
كاركاتير حليم - عدالة و ... عدل
كاريكاتير
مديرية أمن بنغازي توضح ملابسات اغتيال الناشطة حنان البرعصي
ليبيا
كاركاتير خيري - سباق بايدن وترامب إلى البيت الأبيض
كاريكاتير
البعثة الأممية تعلن تفاصيل اجتماع «لجنة العشرة» العسكرية الثلاثاء
ليبيا
كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاتحاد الأوروبي يتوقع توزيع أول لقاحات «كوفيد-19» في 2021